Fondazione Delphos a EUREKA: I cicli della domanda culturale

Pordenone, 5 novembre 2026 - In occasione della giornata di apertura di EUREKA, la Fiera delle Imprese Culturali e Creative italiane promossa dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia insieme a Pordenone Fiere, la Fondazione Delphos ha presentato il nuovo studio intitolato "Il calendario della cultura. Stagionalità e cicli della domanda culturale". L'analisi, condotta su un campione di 25,6 milioni di ingressi registrati nel 2025 da MidaTicket presso 226 luoghi d'arte pubblici e privati, scatta una fotografia dettagliata dei ritmi di fruizione del patrimonio nazionale, mettendo in luce dinamiche inattese e proponendo soluzioni gestionali strategiche per l'intero comparto.

A delineare l'impegno scientifico dell'ente di ricerca è Sergio Bellini, Presidente della Fondazione Delphos: "Il lavoro della nostra Fondazione prosegue a pieno ritmo con la presentazione di questa seconda ricerca monografica. L'attività di studio si sviluppa attraverso analisi annuali e report semestrali focalizzati sul settore. Lo studio presentato oggi porta in evidenza numerose informazioni preziose per i gestori, che consentiranno di gestire al meglio l'accoglienza dei visitatori e garantire una maggiore efficienza a tutto l'ecosistema museale".

Dall'osservatorio di una grande istituzione d'arte moderna e contemporanea, Tiziana Rubin, Head of Visitor Experience and Retail della Peggy Guggenheim Collection, mette l'accento sull'importanza del confronto condiviso: "Essere qui oggi è fondamentale per un'istituzione culturale, perché ci permette di analizzare i dati non come singola realtà, ma all'interno di una visione corale. Questo ci aiuta a comprendere e prevedere l'evoluzione dei visitatori e il futuro stesso dei musei. L'obiettivo è individuare le migliori strategie per rafforzare sia la nostra vocazione educativa sia le attività di promozione, tenendo conto della stagionalità e delle specifiche caratteristiche di ogni sede museale".

Dallo studio emerge con chiarezza il cosiddetto "paradosso di agosto": mentre il turismo generale italiano tocca in estate il suo vertice annuale sfiorando il 14% degli arrivi complessivi, la domanda nei luoghi della cultura subisce in questo periodo una drastica contrazione, scendendo al 7,7% a causa della netta preferenza dei visitatori per il mare e le attività all'aperto.

Infine, sull'importanza del progetto di ricerca e sull'analisi dei dati analitici è intervenuta Flaminia Iacobucci, Head of Digital Transformation & Innovation Management di formules, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Come evidenze principali mi verrebbe da citare tre fatti importanti riguardante l'annuale della culturale in Italia, che ha anche due scopi principali. Le primavere culturali potremmo chiamarle una nel periodo più classico, tra aprile e maggio, e una dopo l'estate, che rappresenta anche una finestra importante della cultura, infatti parte importante del rapporto è che le scolaresche rappresentano il pubblico più stagionale di tutti, nonostante sia un pubblico molto attivo che frequenta anche la cultura".

L'incontro inaugurale ha confermato come la collaborazione tra analisi dei dati e programmazione strategica rappresenti la nuova rotta per il settore. La sfida per i prossimi anni sarà ora quella di guidare i luoghi della cultura verso una gestione consapevole dei flussi, capace di valorizzare anche i piccoli centri e distribuire l'impatto del turismo culturale lungo tutti i dodici mesi.