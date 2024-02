Fondazione Cariplo per l'ambiente: lavoriamo su clima e giovani

Milano, 23 feb. (askanews) - Le attività filantropiche che Fondazione Cariplo ha presentato per l'anno 2024 riguardano anche i temi del clima e dell'ambiente, con sempre particolare attenzione alle fragilità alla povertà, considerate nel più ampio contesto della tutela e della formazione su quelli che sono temi cruciali del nostro presente.

"Abbiamo individuato alcuni aspetti - ha detto ad askanews Elena Jachia, direttrice dell'Area Ambiente di Fondazione Cariplo - tra cui sicuramente il cambiamento climatico, il tema dell'agricoltura e poi le giovani generazioni attraverso un bando da svolgersi in ambito scolastico. Quindi abbiamo presentato in questi giorni una serie di strumenti filantropici. Il primo è Strategia Clima che è un bando destinato a delle alleanze territoriali composte da enti pubblici, parchi e enti del terzo settore".

Un altro bando è sviluppato insieme al settore Arte e Cultura ed è intitolato "Clima creativo". "Mettiamo a disposizione delle scuole secondarie di secondo grado - ha aggiunto la direttrice - uno strumento per affrontare i temi dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, utilizzando dei linguaggi creativi e artistici che vanno sicuramente da quelli più innovativi come i podcast fino invece a quelli se vogliamo più tradizionali come il teatro, la danza e le arti performative dal vivo".

Anche l'azione dell'Area Ambiente, poi, si inserisce nella più generale missione della Fondazione, che tra le proprie linee strategiche ha anche quella di "allargare i confini". "L'ambiente - ci ha spiegato la vicepresidente di Fondazione Cariplo Claudia Sorlini - non ha confini e quindi se noi non ragioniamo in un'ottica di allargamento finiamo con il cadere nel localismo e quindi significa non combattere veramente contro il cambiamento climatico e non poter sostenere adeguatamente la transizione ecologica. Credo che questo sia un elemento importante, un'indicazione, una direttiva molto importante e tutte le aree della Fondazione Cariplo la stanno seguendo".

Tra gli obiettivi previsti per il 2024 c'è anche quello di "creare valore condiviso, attraverso il sostegno alla creazione e allo sviluppo sostenibile di ecosistemi territoriali". Progetti che si realizzano dialogando anche con le imprese. "Quest'anno in particolare - ha detto Cesare Emanuel, coordinatore della Commissione Ambiente della Fondazione - l'Area Ambiente ha aperto a un plateau di soggetti più ampio le sue iniziative d'azione. Cercando in particolare di coinvolgere non solo il terzo settore, ma anche enti pubblici e soprattutto anche dei soggetti che operano sul mercato nel settore privato".

Con l'obiettivo di pensare e contribuire a creare una società più equa, anche a livello ambientale.