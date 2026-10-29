Fondazione Cariplo fa dialogare giovani e teatro

Milano, 29 ott. (Askanews) - Come rendere lo spettacolo dal vivo un'esperienza più accessibile, partecipata e significativa per ragazze e ragazzi under 30? come passare dall'ascolto alla costruzione condivisa di nuove modalità di relazione? Queste sono state alcune delle domande al centro di "PRENDIAMO POSTO", l'appuntamento svoltosi lunedì 26 ottobre a BASE Milano, promosso da Fondazione Cariplo e Stratagemmi Prospettive Teatrali nell'ambito di "THE YOUTH CLUB", progetto di sistema e modello innovativo di collaborazione tra istituzioni culturali (10 tra Lombardia e VCO) nato con l'obiettivo di trasformare l'esperienza teatrale in uno spazio vivo e coinvolgente per i giovani under 30.

Un pomeriggio pensato come un vero e proprio laboratorio di confronto e co-progettazione nel quale giovani, operatori e operatrici culturali, artisti e artiste, insegnanti, rappresentanti delle istituzioni e realtà impegnate nel settore dello spettacolo dal vivo sono stati chiamati a interrogarsi insieme sul futuro del rapporto tra giovani e teatro.

L'obiettivo è stato ascoltare le esigenze degli under 30 per trasformarle in proposte concrete. Giovanni Azzone, Presidente di Fondazione Cariplo, sottolinea l'importanza di investire sul rapporto tra giovani e cultura: "I giovani sono il nostro futuro e la cultura è l'elemento forte del nostro Paese. Avere ragazze e ragazzi attenti e interessati al tema culturale è dunque la prospettiva più positiva per il futuro della nostra comunità".

La collaborazione tra istituzioni culturali è l'elemento centrale di The Youth Club, l'alleanza sostenuta da Fondazione Cariplo con un investimento di 7,5 milioni di euro. Azzone evidenzia anche il valore del lavoro di rete per avvicinare le nuove generazioni alla cultura: "I problemi che abbiamo di fronte sono tali che nessuno è in grado di affrontarli da solo. Per questo, mettere in rete le diverse competenze e le diverse conoscenze diventa un modo per creare valore per tutti.

Tre i temi emersi dai workshop preliminari che hanno preparato l'incontro: comunità, spazi e linguaggi. Maddalena Giovannelli, fondatrice di Stratagemmi Prospettive Teatrali, ha dichiarato: "Il senso di un'iniziativa come questa, oggi più che mai, è quello di mettersi davvero in ascolto delle nuove generazioni. Spesso si parla dei giovani senza i giovani; noi, invece, partiremo dalle loro domande e dalle loro richieste, mettendoci innanzitutto in ascolto. È molto importante che istituzioni e fondazioni di grande rilievo, come Cariplo, scelgano di ascoltare le nuove generazioni: un traguardo che non è affatto scontato.

L'obiettivo è superare le barriere che possono far percepire il teatro come uno spazio distante. Lorenza Gazzerro, Vice Direttrice dell'Area Arte e Cultura di Fondazione Cariplo, ha commentato: "The Youth Club è un progetto di sistema che, nell'arco di tre anni, investirà risorse a favore dei giovani under 30, mettendo in rete dieci tra le principali istituzioni teatrali lombarde e del VCO per ideare e sviluppare attività sinergiche e innovative rivolte a questa fascia di pubblico. La cultura può essere una leva fondamentale per promuovere il senso di cittadinanza nelle nuove generazioni e i teatri possono offrire un contributo importante a questo percorso di crescita".

Le proposte raccolte nel pomeriggio - un vero e proprio laboratorio di confronto e co-progettazione - contribuiranno a orientare le prossime attività di The Youth Club per rendere i teatri luoghi sempre più coinvolgenti per i giovani.