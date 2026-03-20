Folla di fedeli alla Grande Moschea della Mecca per la fine del Ramadan

La Mecca, 20 mar. (askanews) - Nelle immagini i fedeli musulmani riuniti in preghiera per l'Eid al-Fitr nella Grande Moschea della Mecca, in occasione della fine del mese sacro del Ramadan.
La "festa della rottura del digiuno", è una delle due principali festività musulmane celebrate con preghiere collettive, elemosine ai poveri e pranzi tradizionali in tutte le famiglie.
I riti di Eid al-Fitr raggiungono il loro apice nella Grande Moschea della Mecca, dove milioni di fedeli si riuniscono intorno alla Kaaba per preghiere collettive solenni.