ULTIME NOTIZIE 20 MARZO 2026

Folla di fedeli alla Grande Moschea della Mecca per la fine del Ramadan

La Mecca, 20 mar. (askanews) - Nelle immagini i fedeli musulmani riuniti in preghiera per l'Eid al-Fitr nella Grande Moschea della Mecca, in occasione della fine del mese sacro del Ramadan.

La "festa della rottura del digiuno", è una delle due principali festività musulmane celebrate con preghiere collettive, elemosine ai poveri e pranzi tradizionali in tutte le famiglie.

I riti di Eid al-Fitr raggiungono il loro apice nella Grande Moschea della Mecca, dove milioni di fedeli si riuniscono intorno alla Kaaba per preghiere collettive solenni.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi