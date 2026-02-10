ULTIME NOTIZIE 10 FEBBRAIO 2026

Foibe, stretta di mano tra Bocchino e presidente Consiglio Toscana

Firenze, 10 feb. (askanews) - "Mi avete un fatto regalo". "Lo so, l'ho detto a tutti". E' finita con una stretta di mano tra Italo Bocchino e la presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Stefania Saccardi, la giornata di polemiche, a Palazzo del Petaso, per il Giorno del Ricordo. "Mi avete dato una visibilità nazionale, un po' di stampa", ha aggiunto, scherzando, Bocchino, il giornalista ed ex parlamentare. Bocchino ha presentato a Saccardi l'autrice del documentario sulla Foibe Federica Martini Masoni. "E' bellissimo", ha detto Bocchino. "Ma infatti me lo faccio dare -ha aggiunto Saccardi -mi dispiace, speriamo di incontrarci in un'altra occasione, non immaginavo una situazione del genere". "Non avete fatto una bella figura né politica né istituzionale, verrete ricordati per questo", ha ribadito Bocchino.

POLITICA
25
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi