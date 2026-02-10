Foibe, Consiglio Regione Toscana "senza interventi esterni"

Firenze, 10 feb. (askanews) - "Il tema era riuscire a celebrare una giornata così importante tutti insieme all'interno del Consiglio regionale, senza elementi contrapposizione e di contrasto". Lo ha detto la presidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefania Saccardi, a margine della seduta solenne per il giorno del Ricordo.

"L'ufficio di presidenza ha deciso alla fine di svolgere una seduta senza interventi esterni - aggiunge Saccardi- quindi non c'è censura nei confronti di una persona, ma la decisione di svolgere il Consiglio Regionale come una seduta qualsiasi pur avendo all'ordine del giorno la celebrazione del Giorno del Ricordo".