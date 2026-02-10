ULTIME NOTIZIE 10 FEBBRAIO 2026

Foibe, Consiglio Regione Toscana "senza interventi esterni"

Firenze, 10 feb. (askanews) - "Il tema era riuscire a celebrare una giornata così importante tutti insieme all'interno del Consiglio regionale, senza elementi contrapposizione e di contrasto". Lo ha detto la presidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefania Saccardi, a margine della seduta solenne per il giorno del Ricordo.

"L'ufficio di presidenza ha deciso alla fine di svolgere una seduta senza interventi esterni - aggiunge Saccardi- quindi non c'è censura nei confronti di una persona, ma la decisione di svolgere il Consiglio Regionale come una seduta qualsiasi pur avendo all'ordine del giorno la celebrazione del Giorno del Ricordo".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi