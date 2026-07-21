Foggia, furti d'auto ed esplosivo contro Atm: 11 misure cautelari

Roma, 21 lug. (askanews) - Furti d'auto, assalti ad Atm con l'impiego di materiale esplosivo e rapina: con queste accuse i militari del comando provinciale carabinieri di Potenza hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 11 persone residenti nella provincia di Foggia, ritenute gravemente indiziate di essere i componenti di un gruppo criminale dedito in via sistematica a questo tipo di reati.
Le indagini sono partire dopo l'assalto, a marzo 2025, allo sportello Atm della filiale Bper Banca di Lavello, in pieno centro abitato, sventrato con ordigni rudimentali per prelevare oltre 22.000 euro, provocando anche crolli strutturali all'edificio.
Tra i reati contestati, furti seriali di auto manomettendo i radar anticollisione sui paraurti anteriori o con dispositivi per ricodificare le centraline.
Le indagini hanno inoltre fatto luce sulla rapina aggravata del giugno 2025, presso l'esercizio "Area Food", sulla S.S. 655 a Melfi, che aveva portato a un bottino di circa 27.000 euro.