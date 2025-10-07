ULTIME NOTIZIE 07 OTTOBRE 2025

Foggia, arrestato pericoloso latitante già condananto per mafia

Foggia, 7 ott. (askanews) - L'hanno sorpreso nel sonno e arrestato. I Carabinieri del Gis hanno fatto irruzione all'interno di un edificio alla periferia di Foggia, dove si trovava il pregiudicato Leonardo Gesualdo, ricercato dal 2020 e già condannato in primo grado a 12 anni per associazione mafiosa ed era anche inserito nella lista dei latitanti più pericolosi. Il 39enne esponente di spicco della "Società foggiana" in fuga oramai da 5 anni è stato localizzato nel suo rifugio e nonostante avesse in suo possesso una pistola con matricola abrasa e con il caricatore inserito contenente sei colpi si è arreso senza opporre alcuna resistenza.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi