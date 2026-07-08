Fmi: guerra e AI ridisegnano le prospettive dell'economia globale

Milano, 8 lug. (askanews) - Nonostante il rallentamento causato dalla guerra in Medio Oriente, l'economia mondiale rimane sulla buona strada per una ripresa a "V", ha dichiarato Deniz Igan, responsabile della Divisione Studi Economici Mondiali del Dipartimento di Ricerca del Fondo Monetario Internazionale. "Le prospettive globali, l'andamento recente, ma anche le prospettive stesse, sono plasmate da due forze: la guerra da un lato e lo shock della domanda guidato dall'intelligenza artificiale, lo shock tecnologico, dall'altro", ha affermato.