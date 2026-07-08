ULTIME NOTIZIE 08 LUGLIO 2026

Fmi: guerra e AI ridisegnano le prospettive dell'economia globale

Milano, 8 lug. (askanews) - Nonostante il rallentamento causato dalla guerra in Medio Oriente, l'economia mondiale rimane sulla buona strada per una ripresa a "V", ha dichiarato Deniz Igan, responsabile della Divisione Studi Economici Mondiali del Dipartimento di Ricerca del Fondo Monetario Internazionale. "Le prospettive globali, l'andamento recente, ma anche le prospettive stesse, sono plasmate da due forze: la guerra da un lato e lo shock della domanda guidato dall'intelligenza artificiale, lo shock tecnologico, dall'altro", ha affermato.

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi