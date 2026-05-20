Flotilla, Tajani: violato diritto internazionale, siamo indignati

Roma, 20 mag. (askanews) - "E' inaccettabile, esecrabile", quanto compiuto da Israele nei confrotni degli attivisti della Global Sumud Flotilla, "non so che altri termini poter utilizzare per quello che è accaduto". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando coi giornalisti alla Camera dei fatti relativi al sequestro, ad opera delle Forze armate israeliane, degli attivisti della Global Sumud Flotilla e del video mostrato stamane dal ministro della Sicurezza Nazionale israeliana Itamar Ben Gvir.

"E' una violazione dei diritti di ogni persona anche perché - ha proseguito Tajani - non sono né terroristi né persone che hanno commesso dei reati sono stati presi illegittimamente fuori delle acque di Israele, non erano armati, non avevano intenzioni violente, poi uno può essere più o meno d'accordo sull'iniziativa, ma non è perché uno è d'accordo o meno che si possa fare quello che è stato fatto. Non è successo davanti alle acque di Israele o davanti alle acque di Gaza, è successo vicino Cipro e questo per noi è una violazione diritto internazionale, ma soprattutto siamo indignati per quello che abbiamo visto nel video".