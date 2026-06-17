Flotilla, Tajani: su sanzioni a Ben Gvir è in gioco la dignità Europa

Roma, 17 giu. (askanews) - "È l'Italia ad aver posto in Europa la richiesta di sanzioni contro Ben Gvir, abbiamo agito in modo serio, lavorando per una risposta europea. Al Consiglio di lunedì non è stata ancora raggiunta l'unanimità necessaria. Ma voglio ribadire anche oggi in quest'Aula che continueremo ad insistere verso questo obiettivo". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo, nel corso del Question Time alla Camera, a un'interrogazione del gruppo Pd sull'adozione di sanzioni a livello nazionale per i ministri israeliani Ben Gvir e Smotrich.

"Stiamo avendo contatti con i Paesi più restii che bloccano la decisione - ha spiegato Tajani -. A Lussemburgo ho sensibilizzato l'Alto Rappresentante Kallas per studiare le migliori strategie. È in gioco la nostra dignità di europei: non di fronte a Israele, ma di fronte a un esponente politico che, anche con le parole ingiuriose e offensive che ha rivolto al nostro Paese e che rispediamo al mittente, si è dimostrato indegno di fare il ministro e di rappresentare il popolo israeliano".

"Siamo consapevoli che alcuni Stati membri hanno scelto di adottare misure nazionali. Rispettiamo queste decisioni. Ma siamo convinti che solo il quadro dell'Unione Europea, politico e giuridico, possa produrre i risultati concreti ed efficaci", ha sottolineato Tajani.