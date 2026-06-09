Flotilla, Tajani: stiamo premendo per rilascio connazionali in Libia

Roma, 9 giu. (askanews) - "Stiamo seguendo da vicino e fin dal primo momento la situazione dei nostri due connazionali detenuti a Bengasi. Ho dato disposizione ai nostri rappresentanti diplomatici in Libia di rafforzare la pressione su tutti gli interlocutori locali per la rapida liberazione Ci sono delle interlocuzioni in corso che hanno già portato a un miglioramento delle loro condizioni di detenzione". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato, in merito ai due attivisti italiani del Land Convy della Global Sumud Flotilla, Domenico Centrone e Dina Alberizia, detenuti in Libia.

"Non sono ancora stati formalizzati i capi di accusa nei loro confronti, quindi continuiamo a lavorare perché siano liberati iul prima possibile Proprio oggi è in programma una nuova udienza di fronte al procuratore libico ", ha aggiunto Tajani.