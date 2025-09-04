Flotilla, Tajani: gesto simbolico che non risolve la carestia a Gaza

Roma, 4 set. (askanews) - "Che la carestia" a Gaza "ci sia è evidente, noi abbiamo fatto tutto ciò che si poteva fare per aiutare" la popolazione palestinese, "anche inviando aiuti alimentari, anche per gli animali, che sono fondamentali per l'alimentazione della popolazione civile. Non credo che qualche nave con iniziative di fortuna possa dare un contributo determinante per la soluzione della carestia. Servono tonnellate e tonnellate di materiale, cosa che ha fatto il governo italiano".

Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della conferenza stampa di presentazione, alla Camera, della Festa nazionale di Forza Italia giovani Azzurra libertà.

Riferendosi all'iniziativa della Global Sumud Flotilla, Tajani ha aggiunto: "È un gesto simbolico, politico, legittimo per carità, però non è che una flottiglia con pochi beni alimentari risolve il problema della carestia a Gaza".