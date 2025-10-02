ULTIME NOTIZIE 02 OTTOBRE 2025

Flotilla, Tajani: 22 italiani fermati. Tutti in buone condizioni

Roma, 2 ott. (askanews) - "Al momento sarebbero 22 gli italiani fermati" dalla Marina israeliana dopo l'abbordaggio alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle sue comunicazioni alla Camera sui recenti sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza.

"Continuiamo a monitorare la situazione - ha proseguito Tajani - Su mie istruzioni, il Consolato a Tel Aviv e il Consolato Generale a Gerusalemme assisteranno tutti gli italiani, sia al porto sia nelle procedure di rimpatrio. Già da questa notte i due Consolati in contatto con i legali dei cittadini italiani imbarcati. Secondo le informazioni disponibili, raccolte attraverso l'unità di crisi, che sta seguendo passo dopo passo la situazione, tutti i nostri connazionali sono in buone condizioni", ha aggiunto il ministro.

