Flotilla, ong: resti di imbarcazione raggiungono le coste di Gaza

Roma, 1 giu. (askanews) - Un video condiviso sui social da Freedom Flotilla Coalition, da diverse ong e dal giornalista americano Alex Colston, che era a bordo della Global Sumud Flotilla, mostrerebbe diverse persone su una spiaggia della Striscia di Gaza che recuperano pannelli solari.

"I pannelli solari, probabilmente provenienti da una delle barche della Flotilla sono stati trascinati a riva a Gaza" ha scritto Colston su X.

"Le nostre navi non hanno raggiunto la loro destinazione, ma il nostro timone sì! Ieri pomeriggio, parti dell'imbarcazione Kasr-i Sadabat, una delle navi della Global Sumud Flotilla, sono state avvistate mentre raggiungevano la costa di Gaza" ha scritto Mavimarmara, una ong turca che partecipa alla flottiglia, postando le immagini. Il video, secondo l'Ong turca, è stato girato sulla spiaggia di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale.

"Come le altre imbarcazioni della Flotilla, la Kasr-i Sadabat è stata attaccata dalle forze di occupazione israeliane, resa inutilizzabile e abbandonata in mare aperto", hanno spiegato.

"Dopo che Israele ha intercettato e rapito illegalmente attivisti in acque internazionali, hanno abbandonato alcune imbarcazioni in mare e ne hanno danneggiate notevolmente altre. Un relitto è stato ritrovato a fine maggio in Egitto, mentre un altro è stato ritrovato oggi sulla costa di Gaza" ha riportato Freedom Flotilla Coalition rispetto alle stesse immagini.