Flotilla: "Nessuna notizia su attivisti italiani arrestati in Libia"

Roma, 27 mag. (askanews) - "Sono rientrati a Fiumicino i nostri connazionali arrivati dalla Libia. Ricordo però che ce ne sono ancora due, di cui non sappiamo niente da quasi tre giorni, Dina Alberizia e Domenico Centrone, che insieme ad altri 8 compagni e compagne internazionali sono stati fermati nella Libia orientale e non sappiamo nulla di loro. Non abbiamo nessun tipo di notizia. Diamo il benvenuto agli altri ma non ci fermiamo finché non riporteremo a casa tutti": è quanto affermato in un video postato su Instagram dalla portavoce della delegazione italiana della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, che mostra l'arrivo all'aeroporto Fiumicino di Roma dei 6 volontari italiani impegnati nel Land Convoy verso Gaza e sgomberati dall'accampamento a Sirte, accompagnati a Tripoli e rimpatriati via Istanbul.

Restano però ancora in Libia orientale 10 attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui due di cittadinanza italiana, Domenico Centrone e Leonarda (detta Dina) Alberizia. Non si hanno notizie certe sulle loro condizioni fisiche, sul luogo di detenzione e sui tempi del loro eventuale rilascio.

I 10 attivisti sono stati fermati domenica 24 maggio mentre negoziavano l'avanzamento verso Gaza del Land Convoy, partito dalla Mauritania, al valico 5+5 nei pressi di Sirte.

(immagini Instagram Maria Elena Delia)