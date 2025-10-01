Flotilla, nave soccorso Emergency si ferma a 150 miglia da Gaza

Milano, 1 ott. (askanews) - La Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency, ha raggiunto la distanza di 150 miglia nautiche dalla costa di Gaza, concordata sin dall'inizio della sua missione con il Comitato direttivo della Global Sumud Flotilla, e si manterrà in questa posizione in acque internazionali nelle prossime ore.

"Se il governo israeliano intercettasse le barche della flotta e arrestasse gli equipaggi in acque internazionali, sarebbe un fatto gravissimo: un vero e proprio atto ostile, compiuto contro una missione umanitaria non violenta." - Dichiara Anabel Montes Mier, Capomissione della Life Support di Emergency - "L'ennesimo episodio fuori dal diritto internazionale rispetto al quale, oltre a una condanna a parole, ci aspettiamo tutela e reazioni concrete da parte di Stati e istituzioni che si sono sempre dimostrati estremamente reattivi quando si tratta di proteggere i confini. A loro chiediamo un impegno politico e diplomatico per garantire la sicurezza della Flotilla che sta agendo nel rispetto del diritto internazionale."

In queste settimane, la nave di Emergency ha accompagnato la missione della Flotilla con il ruolo di nave osservatrice e di supporto medico, tecnico e logistico. La Life Support ha finora svolto 20 interventi a supporto delle barche della flotta, di cui 9 per assistenza tecnica e meccanica, 5 per assistenza medica, 2 logistici, 2 per soccorso a seguito di mayday. E si è occupata del trasferimento di oltre 12 persone.