Flotilla, Meloni: non ancora preso in considerazione invio navi

Roma, 30 apr. (askanews) - "Non ho ancora preso in considerazione l'invio delle navi, ne parlerò con il ministro competente". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, rispondendo a una domanda a proposito della Flotilla.

Sulla Flotilla "non ho cambiato molto idea: continua a sfuggirmi l'utilità di iniziative che non portano benefici alla popolazione di Gaza ma dà a noi molti altri problemi", ha sottolineato la premier.

Se sempre in merito alla Flotilla, ha aggiunto: "avete visto come il governo giudica quello che è accaduto ieri, abbiamo condannato l'iniziativa, lo abbiamo fatto con i nostri interlocutori israeliani con i quali oggi ci sono stati molti contatti", "il ministro israeliano ha comunicato che gli attivisti saranno sbarcati su una isola greca, è uno sviluppo positivo, credo anche frutto di queste interlocuzioni".