Flotilla, Israele intercetta decine di navi e arresta attivisti

Roma, 30 apr. (askanews) - Decine di imbarcazioni della nuova missione Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per portare aiuti umanitari sono state intercettate dalle motovedette israeliane al largo di Creta, in acque internazionali.

Sui social gli attivisti hanno condiviso un video a bordo di una delle imbarcazioni in cui l'equipaggio alza le braccia e dice di essere stato intercettato. La Marina di Tel Aviv ha affermato su X di aver fermato circa 175 attivisti diretti verso la Striscia di Gaza. Israele ha avvertito le altre imbarcazioni della Flotilla che se non cambieranno rotta, saranno a loro volta intercettate.

Gli attivisti hanno denunciato l'accaduto, parlando di "un vero e proprio attacco contro i civili in acque internazionali" e sollecitando "un intervento immediato" da parte dei governi di tutto il mondo". Inoltre, hanno affermato che le forze israeliane hanno lasciato diverse imbarcazioni "in avaria e danneggiate" dopo il loro intervento e hanno "distrutto i motori e i sistemi di navigazione" prima di ritirarsi, "abbandonando intenzionalmente centinaia di civili" mentre è in arrivo una tempesta.

Le opposizioni hanno chiesto al governo di intervenire. La segretaria del Pd, Elly Schlein ha parlato di "pirateria internazionale". "Una inaccettabile violazione del diritto del mare, fatta con arroganza a largo di Cipro, in acque internazionali a 50 miglia dalle coste greche e quindi dall'Europa" ha detto. "Le istituzioni europee e il Governo italiano esprimano una chiara condanna e facciano tutto quanto in loro potere".