Flotilla: "Forze Israele aprono il fuoco", il video: 'Non sparate!'

Roma, 19 mag. (askanews) - "Le forze israeliane hanno aperto il fuoco con proiettili contro le imbarcazioni civili della Global Sumud Flotilla ancora in navigazione verso Gaza, in acque internazionali, a circa 250 miglia nautiche dalla Striscia, al largo di Cipro. Lo confermano gli equipaggi a bordo. Si tratta dell'uso diretto di armi da fuoco contro civili disarmati, non violenti e inermi, che tengono le mani alzate e indossano i giubbetti di salvataggio. Non è più soltanto abbordaggio, sequestro e sabotaggio: è fuoco aperto su una missione umanitaria e pacifica".

Così denunciano gli attivisti, condividendo le immagini in cui si sentono gli spari, si vedono le persone a bordo di alcune navi alzare le mani e si sentono gridare: "Don't shoot", "Non sparate" o "Why are you shooting?", "Perché sparate"?

"Israele ha schierato quattro navi da guerra e sei imbarcazioni veloci contro una flotta eterogenea di piccole barche a vela, natanti in legno e modesti motoscafi - dicono gli attivisti - decine di imbarcazioni sono già state intercettate, danneggiate o lasciate alla deriva; centinaia di partecipanti civili medici, giornalisti e difensori dei diritti umani provenienti da oltre 40 paesi sono stati rapiti e trasferiti con la forza verso un porto della Palestina occupata. Solo una decina di imbarcazioni mantengono ancora la rotta verso Gaza. A bordo delle barche battenti bandiera italiana e tra i partecipanti vi sono cittadini italiani: secondo le informazioni disponibili almeno dodici italiani risultano fermati, tra i quali attivisti di lungo corso e un parlamentare".

"Non è un'operazione di sicurezza - proseguono - è un atto di guerra contro una missione umanitaria e la prova del disprezzo totale del regime Netanyahu per la vita umana e per lo stato di diritto. L'uso di proiettili la cui tipologia non è ancora confermata, ma che anche se di gomma sono notoriamente in grado di uccidere a distanza ravvicinata contro persone inermi in alto mare espone deliberatamente la vita dei partecipanti a un rischio gravissimo e immediato, in palese violazione della libertà di navigazione in acque internazionali, della tutela accordata alle navi che trasportano aiuti umanitari e del diritto".

Intanto, la Farnesina in una nota ha comunicato che nelle ultime ore si sono registrati ulteriori intercettamenti da parte di Israele delle imbarcazioni della Flottiglia in viaggio verso Gaza. "Al momento - si legge - risultano fermati 27 connazionali. Le imbarcazioni dovrebbero giungere al porto di Ashdod". Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane, che secondo quanto riferito dagli attivisti italiani avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni.