ULTIME NOTIZIE 01 OTTOBRE 2025

Flotilla, Delia: "Sensazione di abbandono dalla nave militare Alpino"

Roma, 1 ott. (askanews) - "È stata una sensazione di abbandono, una nave da soccorso ci avrebbe fatto piacere visto che stiamo andando incontro a degli incidente e magari qualcuno si farà anche male". Così la portavoce di Flotilla Maria Elena Delia durante una conferenza stampa alla Camera dei Deputati sull'annuncio della nave della Marina Militare Alpino che non avrebbe accompagnato oltre la flotta.

"A 150 miglia" dalla costa di Gaza "sono ancora acque internazionali, quella non è zona di guerra. La zona 'dichiarata di guerra' da Israele, sono le 12 miglia davanti a Gaza e poi anche di questo si può discutere. A 150 miglia vedere la nostra nave (Alpino, della Marina Militare italiana, ndr) che avrebbe dovuto darci soccorso, dire 'tornate indietro' non è stato un bel sentire, non ha fatto crescere la fiducia nei confronti di chi ci dovrebbe tutelare".

