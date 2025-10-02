ULTIME NOTIZIE 02 OTTOBRE 2025

Flotilla, Conte: ridicolo l'appello di Meloni all'unità

Roma, 2 ott. (askanews) - "Meloni ha parlato dei disagi degli scioperi, ma non si pone il problema di chi ha la responsabilità di queste manifestazioni, del fatto che nei libri di storia queste manifestazioni ci salveranno l'onore? Per queste ragioni il vostro appello all'unità suona ridicolo".

Così il presidente M5s Giuseppe Conte, in aula alla Camera, dopo le dichiarazioni da Copenaghen della premier Meloni in merito all'abbordaggio della Flotilla e sullo sciopero indetto per domani.

E sull'appello all'unità fatto dalla premier sulla proposta di pace di Trump, Conte ha aggiunto: "Ci sono dei punti che non vanno assolutamente bene... siamo di fronte alla solita storia: da una parte i ricchi sempre più opolenti, dall'altra gli affamati sempre più affamati".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi