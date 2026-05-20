Flotilla, bufera su video Ben Gvir ma lui insiste: fuori i terroristi

Roma, 20 mag. (askanews) - "Immagini inaccettabili" le hanno definite la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, riferendosi a quelle pubblicate sui social dal ministro della Sicurezza Nazionale israeliana, Itamar Ben Gvir, al porto di Ashdod, con gli attivisti della Global Sumud Flotilla catturati dalle forze israeliane con le mani legate, in ginocchio, faccia a terra e lo stesso ministro che sventola la bandiera israeliana.

L'Italia ha chiesto la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti e ha convocato l'ambasciatore israeliano. La condanna unanime per quanto accaduto è arrivata da tutti gli schieramenti politici. Un video "agghiacciante", lo ha definito la segretaria del Pd Elly Schlein.

Anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha criticato la condotta di Gvir, affermando che "il modo in cui ha gestito gli attivisti della Flottiglia non è in linea con i valori e le norme dello Stato di Israele". Sulla stessa linea anche il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar.

Ma Ben Gvir, parlando alla Knesset, il parlamento israeliano, ha continuato a difendersi e proprio riferendosi alle accuse di quest'ultimo, ha detto:

"Chi sta danneggiando lo Stato di Israele è Gideon Saar. È una vergogna che chini la testa davanti ai terroristi".

"Pensavo che avesse imparato qualcosa dal 7 ottobre. Cari colleghi della Knesset, quando il ministro degli Esteri dello Stato di Israele si scusa, manda un messaggio di debolezza, manda un messaggio di sottomissione, manda un messaggio di resa.. Non permetteremo a questi terroristi di entrare e fare del male. Non permetteremo loro di attaccare i soldati, i nostri meravigliosi guerrieri".

E ha concluso:"Ci saranno un sacco di immagini che non piaceranno a Gideon Saar, ma penso che siano un grande motivo di orgoglio".