Flotilla, Albanese: è banco prova per giustizia internazionale

Genova, 26 mag. (askanews) - "Adesso, soprattutto dopo quello che è successo ai delegati della Flotilla, è necessario che ci sia una risposta forte, non solo della politica, ma dell'autorità giudiziaria, perché sono stati commessi atti di maltrattamenti e probabilmente torture da quello che emerge dalle prime dichiarazioni che sono trapelate. Questo è il banco di prova della giustizia internazionale". Lo ha detto Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, a margine della presentazione a Genova del suo nuovo libro "La luce del risveglio".