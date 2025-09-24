ULTIME NOTIZIE 24 SETTEMBRE 2025

Flotilla, al presidio in piazza Montecitorio contestata la Cgil

Roma, 24 set. (askanews) - Un presidio di 200-300 persone per la Global Sumud Flotilla convocato davanti a Montecitorio dalle 14 dopo l'attacco di droni subito dalle imbarcazioni dirette a Gaza nella notte. "Israele stato terrorista", "Siamo tutti palestinesi", alcuni degli slogan mentre al microfono si susseguono gli interventi di esponenti delle varie associazioni. In piazza diverse bandiere palestinesi, bandiere dell'ARCI, di Emergency, della Cgil, di Usb oltre a quelle dei parlamentari dell'opposizione presenti: tra gli altri per il Pd la capogruppo alla Camera Chiara Braga, Marco Furfaro, per Avs Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, per M5s Chiara Appendino, e Riccardo Magi di Più Europa.

Durante la manifestazione è stato molto contestato l'intervento di Lara Ghiglione, la segretaria confederale del sindacato guidato da Maurizio Landini. "Buuu", "Vergogna", "Perché non parli del genocidio?", "Avete boicottato il 22 settembre, stavate al lavoro", hanno urlato soprattutto i manifestanti di Usb e Potere al Popolo.

