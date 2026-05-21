Flotilla, Adalah: "Gravi episodi di violenza contro gli attivisti"

Roma, 21 mag. (askanews) - "Abbiamo sentito molte testimonianze di gravi episodi di violenza": lo denuncia Suhad Bishara, del centro legale Adalah, dopo aver incontrato e fornito consulenza legale agli attivisti della flotilla umanitaria diretta a Gaza, trattenuti nel porto della città di Ashdod, nel Sud di Israele, dopo l'intercettazione delle imbarcazioni da parte della Marina militare.

"Siamo riusciti a fornire consulenza legale a molti di loro, ma non a tutti. Purtroppo, molti hanno affrontato le udienze senza alcuna consulenza legale. Abbiamo sentito raccontare molti episodi di violenza. Sappiamo che almeno due partecipanti sono stati ricoverati in ospedale per ricevere cure mediche; entrambi sono stati colpiti da proiettili di gomma", racconta la direttrice legale ad Afp.

"Abbiamo ricevuto molte segnalazioni relative a possibili fratture alle costole. Abbiamo incontrato persone con un sacco di dolori, altre con sospetta fratture alle costole che non riuscivano a respirare bene", aggiunge.

"Al termine delle udienze, al momento vengono tutti trasferiti in un centro di detenzione di Ktziot nel Negev. Domani (oggi, ndr) compariranno davanti a un tribunale di custodia cautelare, dove un giudice confermerà il proseguimento della loro permanenza in custodia fino alla loro espulsione, che spero abbia inizio già domani", conclude.