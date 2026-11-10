Floridia (M5s): Meloni fa cassa sul futuro dei nostri giovani

Roma, 10 nov. (askanews) - "Il governo di Giorgia Meloni sta facendo cassa sul futuro dei nostri giovani e del nostro Paese investendo in due anni 14 miliardi di euro in armi e tagliando su scuola e sanità per questo oggi il MoVimento cinque stelle incontra gli studenti, i docenti e i sindacati". Così la senatrice pentastellata Barbara Floridia, prima di incontrare nella sede di M5s assieme a Giuseppe Conte, rappresentanti delle associazioni studentesche e dei sindacati del comparto scuola, tra cui UDU, Rete degli Studenti Medi, CGIL, Gilda, UIL, Anief.

"Se avessero investito i 13 miliardi del Ponte sullo Stretto per la scuola avrebbero potuto assumere 9.000 docenti invece che tagliarne 7.000. Evidentemente le priorità in questa legge di bilancio per Giorgia Meloni sono altre", ha aggiunto.

La delegazione M5s è composta anche dal capogruppo al Senato, Luca Pirondini, e dal capogruppo in commissione Cultura alla Camera, Antonio Caso.