Floridia (M5s): al lavoro per combattere dipendenze da social

Roma, 12 dic. (askanews) - "E' importante questo Intergruppo perché, in maniera trasversale, noi legislatori dobbiamo capire e conoscere meglio la dipendenza dai social e dagli smartphone che si sta diffondendo sempre tra i giovani ma anche tra gli adulti. Dobbiamo approfondire il tema e capire qual è l'evoluzione antropologica che si sta sviluppando per poterla normare o quantomeno per capire quelle azioni collettive servono per proteggere i diritti e le libertà dei cittadini e delle cittadine". Così la senatrice di M5s, Barbara Floridia, a margine della presentazione dell'Intergruppo Parlamantare su social network, dipendenze digitali e uso consapevole degli smartphone, a Palazzo Madama alla presenza anche del professore Vincenzo Schettini, divulgatore scientifico.

"Il pericolo maggiore è una disinformazione costante, un deficit sempre di più cognitivo e la dipendenza perché purtroppo creano dipendenza e quindi ti allontanano dal mondo reale e dalle relazioni sociali. Mettono in crisi l'intera società e anche la partecipazione alla vita democratica perché spesso i cittadini pensano che scrivere sui social equivalga a partecipare al dibattito pubblico così non è e bisogna approfondire questo tema", ha detto ancora la presidente dell'Intergruppo Parlamentare.

"E' un inizio, abbiamo messo un seme e in ogni bella cosa si comincia così mettendo un seme. Bisogna andare avanti, questa situazione dei social è un caos e nessuno ha la bacchetta magica per risolverla, stiamo però prendendo coscienza noi adulti e anche un po' i ragazzi perché sta salendo la nausea del telefono. Dobbiamo lavorare e soprattutto, come ho detto durante l'incontro, dobbiamo prendere idee dai giovani perché sono i ragazzi quelli un po' più grandicelli ventenni, venticinquenni che secondo me ci daranno delle bellissime idee per trovare gli equilibri giusti dice la fisica", ha detto Schettini.

