Flextony e Tigerplug sono i vincitori del rap show Nuova Scena

Milano, 7 lug. (askanews) - Talento e determinazione, Flextony e Tigerplug sono i vincitori della terza stagione del rap show Nuova Scena. Con il loro inedito "Labubu", prodotto da Sine, hanno conquistato l'ambito titolo e il premio di 100.000 euro nell'ultimo episodio dello show, disponibile solo su Netflix. Due amici che si stimano e che hanno vissuto questo contest come una grande opportunità.

"Io e lui ci conosciamo da tantissimo tempo, abbiamo fatto tantissime canzoni insieme, sappiamo che i nostri stili funzionano e poi ci piaceva la scommessa di portare queste cose un pochino anticonvenzionali sulle piattaforme digitali, a tutta Italia diciamo.

"Siamo riusciti ad aiutarci a venirci incontro ad essere uno la spalla dell'altro come l'altro fan d'è da sempre e questo è stato un punto di forza fondamentale credo per quello che abbiamo fatto".

La serata si è aperta in modo esplosivo con le performance dei quattro giudici Fabri Fibra, Geolier, Rose Villain e Guè, che rispettivamente hanno portato sul palco i loro successi. I quattro finalisti si sono poi sfidati portando i loro inediti, realizzati collaborando con alcuni tra i più importanti producer della scena italiana.

Al secondo posto si è piazzata Thyna con "Extra" (prod. TY1).

"Non ho chiarissima l'idea di quella che sono e quella che voglio essere. So cosa non voglio essere e so che piano piano ci arrivo a diventare l'artista che voglio diventare. Questo è possibile solo se mi butto e faccio le cose".

Dietro di lei, Dalfa con "Upside down" (prod. Sick Luke), e quarto Nap con "Flow extendo" (prod. The Night Skinny): tutti i brani sono fuori ora su tutte le piattaforme digitali. Per la prima volta, in questa edizione anche i brani delle prime puntate - final audition, cypher e sample - sono raccolti nel Nuova Scena 3 Mixtape.