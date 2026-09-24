ULTIME NOTIZIE 24 SETTEMBRE 2026

Flashback, "Riflessione sul tempo e sui confini che non esistono"

Torino, 24 set. (askanews) - Dal 29 ottobre al 1 novembre 2026, negli spazi di Flashback Habitat, il centro indipendente per le culture contemporanee con sede a Torino in corso Lanza 75 diretto dall'artista Alessandro Bulgini, ripropone la fiera Flashback, l'arte è tutta contemporanea, diretta da Stefania Poddighe e Ginevra Pucci con un'edizione intitolata "In Time".

Ginevra Pucci ce l'ha presentata, sottolineando l'aspetto della riflessione sul tempo e quella sui confini, che in realtà se guadati con la giusta prospettiva si scopre che non esistono.

Flashback in questa edizione chiede e si chiede se siamo in grado di riconoscere il valore del nostro tempo. Attraverso le immagini di Nespoli veniamo invitati a cambiare punto di osservazione per riconoscere ciò che, immersi nella quotidianità, spesso non riusciamo a vedere.

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