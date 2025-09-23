ULTIME NOTIZIE 23 SETTEMBRE 2025

Flashback, fiera d'arte come strumento per capire il presente

Torino, 23 set. (askanews) - "Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025 si tiene la tredicesima edizione di Flashback Art Fair, la fiera dove tutta l'arte è contemporanea. Il titolo di quest'anno è 'Senza titolo'. La nostra idea è quello di essere fortemente consapevoli del momento storico in cui stiamo vivendo. Da qui la nostra necessità tramite l'arte è di fornire degli strumenti a chi ci segue, al nostro pubblico, e di essere consapevoli di incentivare quella che è la consapevolezza rispetto a quanto ci circonda, al nostro presente". Lo ha detto Ginevra Pucci, che con Stefania Poddighe dirige la fiera Flashback di Torino.

"Le opere di questa fiera - ha aggiunto Pucci - vanno dall'antichità alla modernità, quindi abbiamo opere molto importanti da Modigliani per finire a Morandi, passando per il barocco, il medioevo e molte altre epoche storiche, tutti elementi di una grande cassetta degli attrezzi, da prendere per poter affrontare quanto circonda e quanto accade. Il programma, il public program, che si svolgerà durante giorni della fiera, sarà di supporto al titolo dell'edizione s'Senza titolo' e tratterà comunque argomenti che si innestano perfettamente in quello che è il tema di quest'anno. Avremo due mostre, avremo dei talk, avremo incontri, avremo anche uno speciale storytelling di quelle che sono le opere che il pubblico vedrà in fiera, tutto insieme".

