Flashback Art Fair, senza titolo per essere ancora più accoglienti

Torino, 31 ott. (askanews) - Una contemporaneità senza tempo, che esplora temi di oggi anche attraverso punti di vista diversi: nel centro artistico indipendente Flashback Habitat di corso Giovanni Lanza 75 a Torino si tiene la 13esima edizione di Flashback Art Fair.

"Untitled, il non titolo di quest'anno - ha detto ad askanews Alessandro Bulgini, direttore artistico di Flashback Habitat - decreta proprio la nostra necessità di abbattere i confini e quindi di essere molto accoglienti. Avessimo dato un titolo, probabilmente avremmo costretto gli operatori del settore e anche le aspettative a vincolarsi entro dei concetti. Sempre di più, quindi, la nostra intenzione è quella di creare un non luogo dove chiunque possa essere protagonista con la propria offerta culturale".

I progetti espositivi sono diversi, si parla di responsabilità e impegno dell'arte, ma anche di Gaza e di riflessioni sulla materia, senza dimenticare le performance e le immagini in movimento. Sempre all'insegna del motto della fiera: tutta l'arte è contemporanea.

"Quest'anno come al solito ci sono tante cose importanti che apparentemente vanno in contrasto, in frizione, così non è: per noi il confronto - ha aggiunto Bulgini - diventa proficuo. Tante cose, non le voglio dire perché quest'anno ancora di più sono forti, i confronti sono molto importanti, contemporaneissimi, teniamo da conto l'attualità più che mai e riteniamo che riversarla in un luogo dove sono presenti appunto quelle che sono le opere rinomate diventa per noi un miracolo alchemico".