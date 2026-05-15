Flash mob a sostegno di Israele durante l'Eurovision a Vienna

Vienna, 15 mag. (askanews) - Un gruppetto di persone ha partecipato a un flash mob organizzato a sostegno di Israele durante l'Eurovision a Vienna nel giorno in cui il concorrente israeliano Noam Bettan era in gara. Con la canzone 'Michelle', scritta in tre lingue (ebraico, inglese e francese) ha conquistato un posto in finale. Cinque paesi si sono ritirati dal concorso canoro di quest'anno a causa della partecipazione di Israele: il più grande boicottaggio politico nella storia dello show, che risale al 1956. "Penso che sia ingiusto cercare di escludere Israele", afferma Malina, che partecipa al flash mob, aggiungendo: "Penso che sia molto sbagliato da parte di questi altri paesi cercare di boicottare Israele".