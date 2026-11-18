Roma, 18 nov. (askanews) - Arriva nei cinema italiani il 19 novembre "Fjord", il film di Cristian Mungiu che ha vinto la Palma d'oro all'ultimo festival di Cannes. Protagonisti sono i Gheorghiu, una coppia rumeno-norvegese molto religiosa che si trasferisce in un villaggio situato in un fiordo remoto e stringe amicizia con i vicini. Quando la loro figlia adolescente si presenta a scuola con dei lividi la comunità si chiede se l'educazione tradizionale dei genitori c'entri qualcosa.

Il regista ha spiegato: "Non tutte le aspirazioni che noi avevamo a proposito dei valori europei si sono realizzate. Secondo me siamo nella giusta direzione, dobbiamo mantenere questi valori positivi, ma c'è ancora molto odio verso chi è diverso. Solo guardando in faccia tutto questo possiamo capirlo e provare a correggerlo. Dobbiamo capire da dove nasca e quali possono essere le vere soluzioni".

I due genitori del film, interpretati da Sebastian Stan e Renate Reinsve, vengono da un altro Paese, hanno valori diversi, e diventano bersaglio di una comunità tanto progressista quanto diffidente. "La gente è stanca di prendere decisioni e confusa: da una parte ci sono le fake news e dall'altra il populismo. - ha detto il regista - La soluzione? Per me sempre è sempre nell'educazione e nell'uso del proprio spirito critico. Ognuno di noi deve provare a diventare più inclusivo, più empatico, direi anche più generoso. Come si fa a pensare che la gente non fugga dall'Africa per il cambiamento climatico, ad esempio? Che diritto abbiamo di farlo? Molto del nostro benessere è basato sul mondo post-coloniale, forse dovremmo dare qualcosa indietro e ridurre le differenze".