Fitwalking for AIL, a Roma presentata la nuova edizione

Roma, 24 set. (askanews) - Si è tenuta presso il Circolo del Tennis del Foro Italico la Conferenza stampa nazionale dell'AIL per presentare la decima edizione della Fitwalking for AIL, la camminata solidale non competitiva che domenica 27 settembre coinvolgerà 40 città italiane, da Nord a Sud. L'iniziativa, nata nel 2017, raccoglie fondi per sostenere la ricerca scientifica sui tumori del sangue, l'assistenza ai pazienti e il supporto alle loro famiglie.

"Questo evento è fondamentale, perché oggi l'attività fisica rientra a pieno titolo nella terapia. Promuovere il movimento significa ridurre i tumori: secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, l'attività fisica ne abbatterebbe il numero del 30%. Ecco perché questa camminata solidale che unisce 40 città e migliaia di cittadini e volontari vuole lanciare un messaggio forte sia all'opinione pubblica che alle istituzioni" ha dichiarato Giuseppe Toro, Presidente Nazionale di AIL.

La Fitwalking for AIL promuove anche l'importanza dell'attività fisica per i pazienti ematologici, in un contesto in cui i progressi della ricerca hanno migliorato le possibilità di cura di leucemie, linfomi e mielomi.

"Domenica 27 arriva la decima edizione della Fitwalking, un appuntamento importantissimo per AIL Roma perché capace di riunire quasi duemila persone. Non si tratta solo di pazienti o dei loro familiari: sono i cittadini romani in prima persona a sentire il valore di questo appuntamento. Ricordo ancora l'emozione dello scorso anno nel vedere quella marea di magliette azzurre al Parco dei Daini... È la prova che, per fortuna, in un mondo attualmente non così meraviglioso, il valore del volontariato esiste ancora" ha aggiunto Maurizio Martelli, Direttore UOC Ematologia dell'Azienda Policlinico Umberto I.

"Questi eventi testimoniano l'immenso valore che il volontariato riveste nel sostenere l'attività scientifica e assistenziale dell'ematologia. Tutto ciò che è stato costruito in Italia negli ultimi 40 anni deve tantissimo al ruolo dei volontari e al supporto che hanno offerto alla vita dei nostri pazienti. Un aiuto fondamentale sotto molteplici aspetti: dall'accompagnamento nei percorsi di cura spesso affrontati in trasferta e lontano da casa fino al sostegno concreto allo sviluppo della ricerca ematologica nel nostro Paese" ha concluso Alessandro Rambaldi, Direttore Scientifico della Fondazione per la Ricerca-FROM dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Dal 28 settembre all'11 ottobre si terrà infine la Fitwalking for AIL Digitale, iniziativa che coinvolgerà i dipendenti di BeOne, Kyowa Kirin e TeleConsul Editore in una "sfida" solidale per sostenere i pazienti con tumore del sangue e le loro famiglie.