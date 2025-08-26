Fitto: Ue accordo migliore sui dazi, alternativa era guerra commerciale

Rimini, 26 ago. (askanews) - "Vedo un'Europa che sta facendo alle condizioni date il lavoro migliore possibile". Il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, ha difeso l'operato dell'Unione durante il Meeting di Rimini, soffermandosi sull'accordo sui dazi con gli Stati Uniti.

"L'accordo sui dazi era indispensabile perché, come sappiamo, l'Europa ha avuto un accordo migliore rispetto a tutti gli altri interlocutori, quindi l'alternativa sarebbe stata una guerra commerciale", ha spiegato Fitto, sottolineando l'importanza dell'intesa raggiunta.

Il vicepresidente della Commissione ha evidenziato come il lavoro non sia concluso: "Bisogna lavorare in questa direzione e per migliorarlo ancora c'è un confronto in corso, quindi mi auguro che si possa procedere".

"Sulla questione dei conflitti - ha aggiunto Fitto - siamo in un'Europa che con il lavoro degli Stati membri si muove in questa situazione". "Anche questo è un tema complesso. La Commissione europea insieme con gli Stati membri svolge un'azione in questa direzione. Infatti negli Stati Uniti gli incontri erano tra Trump, la presidente von der Leyen e cinque leader europei", ha precisato Fitto, evidenziando il coinvolgimento diretto delle istituzioni europee.

Sulla presunta "reprimenda" di Mario Draghi all'Europa, il vicepresidente ha chiarito la sua posizione: "Questa è una sua conclusione. Io sto lavorando e sto spiegando quelle che sono le posizioni che la Commissione Europea sta portando avanti".

"Non penso che sia stata una reprimenda, sia stata un'analisi e che sia finalizzata e rivolta alla Commissione Europea", ha concluso Fitto, interpretando le parole dell'ex presidente della Bce come un contributo di riflessione piuttosto che una critica diretta all'operato delle istituzioni comunitarie".