Roma, 25 nov. (askanews) - La Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) conferma la sua attenzione verso le iniziative sociali e di salvaguardia dei valori fondamentali. In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, la FISE ha inaugurato la Panchina Rossa nel mondo degli sport equestri, posizionandola nel cuore del Centro Equestre Federale (CEF) dei Pratoni del Vivaro, un punto di riferimento per l'eccellenza sportiva e la formazione equestri in Italia.

La "Panchina Rossa" è ormai diventata un simbolo universale di impegno nella lotta contro la violenza di genere, un monito costante e un invito alla riflessione sulle responsabilità sociali individuali e collettive. Portare questo simbolo nel mondo degli sport equestri su scala nazionale rappresenta un'importante novità e un forte esempio di come lo sport, in tutte le sue discipline, possa diventare un potente strumento di sensibilizzazione e promozione culturale sui temi dei diritti, della parità e della tutela delle donne.

L'iniziativa si realizza grazie alla proficua collaborazione con Stati Generali delle Donne HUB, associazione attiva dal 2015 in tutta Italia e nei principali Paesi europei e americani, che promuove il pieno sviluppo del ruolo sociale delle donne, l'uguaglianza e la sostenibilità. Questa partnership consente alla FISE di integrare le proprie attività sportive con un progetto ad alto impatto sociale, capace di influenzare positivamente atlete, operatori sportivi, giovani e comunità civili.

Il posizionamento della Panchina Rossa è avvenito durante una cerimonia ufficiale presso il Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro, con la partecipazione di amazzoni, cavalieri, istruttori e ospiti istituzionali. Non solo un atto simbolico, ma un'occasione per rinnovare il comune impegno contro ogni forma di violenza e discriminazione, valorizzando la sensibilità e il ruolo che lo sport può assumere nella costruzione di una società più equa e rispettosa.

Il Presidente della FISE, Marco Di Paola, ha commentato: "Con orgoglio lanciamo questa iniziativa che ci pone come primi nel mondo federale sportivo italiano a portare la Panchina Rossa nel mondo degli sport equestri. Al Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro, non celebriamo solo l'eccellenza sportiva, ma anche i valori sociali profondi di inclusione, rispetto e difesa dei diritti fondamentali. La collaborazione con Stati Generali delle Donne HUB ci permette di rafforzare questo percorso, invitando l'intera comunità equestre e il mondo sportivo a farsi portavoce di un messaggio chiaro e coraggioso: lo sport può e deve essere uno spazio di prevenzione e di educazione al rispetto reciproco."

Stati Generali delle Donne HUB, da parte sua, interpreta questa collaborazione come un modello replicabile e virtuoso per tutte le federazioni sportive, con l'obiettivo di integrare la promozione delle pari opportunità e della prevenzione della violenza di genere nelle politiche e nelle pratiche sportive nazionali. L'associazione, che vanta una rete vasta con sedi e progetti in numerosi Paesi europei e oltre oceano, sostiene con forza iniziative che coniugano sport, diritti, economia e cultura come leve di cambiamento sociale.

La scelta del Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro come luogo simbolo per questa prima Panchina Rossa non è casuale. Questo centro rappresenta un punto di riferimento per l'intero movimento equestre italiano, un luogo dove si formano i futuri campioni, ma anche un ambiente capace di accogliere e promuovere valori di inclusione e responsabilità sociale. La presenza della Panchina Rossa sarà un richiamo costante a tutti coloro che operano e si allenano nel centro a mantenere alto il livello di attenzione sul tema della violenza di genere. L'evento del 25 novembre vedrà la partecipazione attiva delle amazzoni e dei cavalieri, oltre che degli istruttori e degli operatori sportivi, in un momento di riflessione e di condivisione che testimonia la volontà comune di fare del mondo dello sport equestri non solo uno spazio di competizione, ma anche di crescita civile e culturale. Saranno presenti rappresentanti di Stati Generali delle Donne HUB, di enti locali e altre istituzioni coinvolte in percorsi di gender mainstreaming e tutela dei diritti.