Roma, 24 nov. (askanews) - "Tutti auspichiamo un fisco più leggero ma va sempre rammentato che per contribuire meno bisogna contribuire tutti". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nell'incontro al Quirinale con i primi magistrati tributari attualmente in tirocinio.
"Il pagamento dei tributi è uno dei doveri inderogabili di solidarietà sociale a cui fa riferimento l'art. 2 della Costituzione. La violazione degli obblighi
tributari ostacola la coesione sociale e l'unità nazionale" ha aggiunto il capo dello Stato.