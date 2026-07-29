Fisco, Marattin (PLD): Aliquota Irpef dal 43% al 33%

Roma, 29 lug. (askanews) - "Ogni euro recuperato dall'evasione non deve aumentare la spesa pubblica: il mio partito vuole ridurla. Dal recupero dell'evasione raccoglieremo circa 1,8-2 miliardi che, secondo noi, devono essere destinati all'abbassamento dell'aliquota Irpef, dal 43% al 33%, per i redditi tra i 50 mila e i 60 mila euro. In generale, in un'ottica di riforma del fisco, sarebbe opportuno eliminare tutte le detrazioni e le deduzioni. Con le decine di miliardi così risparmiati si potrebbe ridisegnare il sistema fiscale, preservando un livello minimo di reddito che dia diritto alle esenzioni. Inoltre, proporrei di ridurre dell'1% all'anno, per cinque anni, la spesa pubblica, così da arrivare ad abolire l'Irap, azzerare l'Ires sugli utili che rimangono in azienda e continuare ad abbassare l'Irpef per il ceto medio. Parlo proprio del ceto medio da sostenere, non dei redditi bassi, che già beneficiano di agevolazioni. Per quella fascia bisogna invece intervenire sul reddito lordo, che oggi è insufficiente". Lo ha detto Luigi Marattin, segretario nazionale del Partito Liberaldemocratico, a Largo Chigi, format di Urania News.