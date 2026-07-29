Fisco, de Bertoldi (Lega): Obiettivo sanatoria

Roma, 29 lug. (askanews) - "l Governo intende proseguire la digitalizzazione del fisco, tema al quale stiamo già dedicando grande attenzione. L'obiettivo è consentire al sistema fiscale di aumentare la compliance, migliorando il dialogo con il contribuente e contrastando l'evasione. L'intelligenza artificiale aiuta molto nel percorso di innovazione e consente di individuare i contribuenti meno affidabili. È fondamentale, inoltre, internazionalizzare e mettere in comune questi processi, così da raggiungere più efficacemente anche le multinazionali, che talvolta non si riescono a tassare a livello nazionale. Posso dire che è allo studio anche l'abbassamento dell'aliquota Irpef dal 43% al 33% per i redditi medi. È però normale che a una riforma fiscale, come quella che abbiamo avviato, si accompagni una sanatoria, pensata per i contribuenti onesti. Mi auguro possa essere realizzata una volta conclusa la riforma. Vogliamo un sistema basato meno sulla sanzione e più sul controllo, senza dimenticare che gli spazi fiscali dipendono anche dal contesto internazionale, a partire dalla situazione energetica". Lo ha detto Andrea de Bertoldi, membro della Commissione Finanze della Camera (Lega) e presidente di Lcd, a Largo Chigi, format di Urania News.