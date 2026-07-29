Fisco, Criscuolo: a rischio la sicurezza dati degli esercenti

Roma, 29 lug. (askanews) - "Con la digitalizzazione dei corrispettivi telematici sono nate le interfacce di semplificazione, che producono documenti commerciali online da fatture e corrispettivi. Siccome però i relativi dati devono essere imputati direttamente all'Agenzia delle Entrate, è fondamentale scongiurare il rischio di intermediazione e non contestualità. Tuttavia, negli ultimi tempi si è registrata una crescente diffusione dei cosiddetti "velocizzatori", software che creano zone grigie, poiché possono produrre documenti elettronici non direttamente fruibili dall'Agenzia delle Entrate, esponendo gli esercenti al rischio di sanzioni. Come Comufficio chiediamo chiarezza e trasparenza. Siamo favorevoli alla digitalizzazione ma con attenzione: entra in gioco il tema della cybersicurezza. Se i dati degli esercenti vanno nel cloud ci vogliono garanzie, che possono ridursi nel caso in cui le piattaforme sulle quali vengono gestiti questi dati sono estere". Lo ha detto Gabriella Criscuolo, presidente di Comufficio, l'Associazione Nazionale che rappresenta l'intera filiera dei Registratori Telematici, a Largo Chigi, format di Urania News.