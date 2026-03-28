Firenze, fischi e cori contro FnV: "Vannacci un ti si vole"

Milano, 28 mar. (askanews) - "Vannacci a Firenze un ti si vole": è lo striscione che apre il presidio organizzato da un gruppo di residenti del quartiere e da alcuni militanti di sinistra in piazza Tanucci, davanti alla nuova sede provinciale di Futuro nazionale con Vannacci.

Alcune decine di manifestanti con cartelli - tra cui uno con scritto "Fascisti su Marte" al collo della statua di una scimmia - fischietti e intonando cori ("Vannacci fascista Firenze non ti vuole") hanno dato vita alla manifestazione di "non benvenuto" al generale giunto per l'inaugurazione della sede del partito.

Tutta la zona è presidiata da jeep e furgoni delle forze dell'ordine che, in tenuta antisommossa, hanno creato un cordone di protezione attorno alla sede di FnV.