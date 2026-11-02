Fiorello ricorda Gigi Proietti con "Nun je dà retta, Roma"

Roma, 2 nov. (askanews) - A La Pennicanza Fiorello ha reso omaggio Gigi Proietti il 2 novembre, giorno della nascita e della scomparsa del grande attore (nel 2020). Tra aneddoti e ricordi lo showman, durante il programma che conduce su Radio2 con Fabrizio Biggio, ha intonato "Nun je dà retta, Roma", da "La Tosca" di Luigi Magni, eseguita nel film da Proietti. "Un grande, anche nel giorno della sua dipartita - ha detto Fiorello introducendo l'esibizione - perché decise di andarsene nel giorno in cui era nato. Chi fa questo mestiere deve qualcosa a Gigi!".