ULTIME NOTIZIE 02 NOVEMBRE 2026

Fiorello ricorda Gigi Proietti con "Nun je dà retta, Roma"

Roma, 2 nov. (askanews) - A La Pennicanza Fiorello ha reso omaggio Gigi Proietti il 2 novembre, giorno della nascita e della scomparsa del grande attore (nel 2020). Tra aneddoti e ricordi lo showman, durante il programma che conduce su Radio2 con Fabrizio Biggio, ha intonato "Nun je dà retta, Roma", da "La Tosca" di Luigi Magni, eseguita nel film da Proietti. "Un grande, anche nel giorno della sua dipartita - ha detto Fiorello introducendo l'esibizione - perché decise di andarsene nel giorno in cui era nato. Chi fa questo mestiere deve qualcosa a Gigi!".

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi