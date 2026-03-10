ULTIME NOTIZIE 10 MARZO 2026

Fiorello irrompe a evento per 50 anni Tg2: "Io ricordo, ho un'età"

Roma, 10 mar. (askanews) - "Tanti auguri, noi con il Tg2 abbiamo fatto tante cose. Su Viva Rai 2 la mattina una connessione pazzesca. Io me lo ricordo, ho un'età insomma, ricordo l'avvento del Tg2 come fu incredibile. Ma come, ce n'è un altro, c'era una specie di triangolino bianco che ce lo segnalava, il top della tecnologia. La Rai quanto era avanti, non era importante cosa ci fosse dall'altra parte, l'importante era che ci avvisavano che cambiando trovavamo il Tg2, le prime anchorwomen. Il Tg2 è stato sempre avanti... Adesso un po' meno": così Fiorello irrompendo assieme a Biggio nella sala di Via Asiago alla conferenza stampa per i 50 anni del Tg2 con il direttore Antonio Preziosi e la direttrice dell'Ufficio stampa Rai Incoronata Boccia.

"Vi chiediamo scusa, ma era doveroso venirvi a trovare. Dottoressa Incoronata... Con questo cognome Boccia, ma siete parenti?", ha proseguito il vulcano Fiorello, ricordando al direttore Preziosi di avere "in comune le mogli", nel senso che entrambe si chiamano Susanna.

