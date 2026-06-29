'Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve' un live tributo

Milano, 29 giu. (askanews) - Un viaggio potente alla riscoperta di due grandi della musica italiana, il nuovo progetto live di Fiorella Mannoia, "Fiorella canta Fabrizio e Ivano - Anime Salve", restituisce, con la sua inconfondibile sensibilità, i brani più celebri e amati di Ivano Fossati e Fabrizio De André.

"I temi toccati sono temi in cui ogni canzone meriterebbe di essere letta e riletta, sentita e risentita perché ogni volta che canti, anche io che le so a memoria, volta che canto c'è qualcosa che scopro, mentre lo dico c'è qualcosa che scopro".

Anime salve è il tredicesimo e ultimo album in studio di De André realizzato con Fossati e uscito 30 anni fa. Una pietra miliare del cantautorato italiano.

"E' veramente, credo, sia uno degli ultimi capolavori che siano stati in eredità al nostro Paese, per cui sicuramente se non li ha cambiati ha dato un contributo ai nostri pensieri. Riproporre quei temi, con quei personaggi che raccontano storie di un'umanità che viene criticata o viene emarginata o viene semplicemente ignorata, credo che oggi sia un atto veramente rivoluzionario, cioè quel disco parte quasi tutta la discografia di Ivano e soprattutto di Fabrizio va in quella quella direzione per cui credo che sia quasi un atto politico".

Un tributo che continua a risuonare nel cuore di intere generazioni, e che prosegue per tutta l'estate, per poi ritornare in autunno nei teatri con un obiettivo.

"Incuriosire qualcuno per questi due artisti, incuriosire qualcuno che riesca a entrare in queste canzoni e sviluppare un pensiero, un pensiero critico, una riflessione, ecco questo sarebbe per me insomma una più grande soddisfazione".