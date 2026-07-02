Fino al 27 settembre la mostra che racconta Roma attraverso le monete

Roma, 2 lug. (askanews) - "Roma in moneta. Arte e potere nella storia della città eterna" fino 27 settembre Mostra a Museo Nazionale Romano, Parco archeologico del Colosseo e Vittoriano Una città raccontata attraverso i secoli, dall'antichità ad oggi, partendo dalle sue monete. Si sviluppa in tre luoghi, il Museo Nazionale Romano, il Tempio di Romolo nel Parco archeologico del Colosseo e il Vittoriano la mostra "Roma in moneta. Arte e potere nella storia della città eterna", visitabile fino al 27 settembre.

Edith Gabrielli, Direttrice del VIVE - Vittoriano e Palazzo Venezia, ha spiegato: "La moneta ha una pluralità di significati, è uno strumento di scambio ma è anche espressione del potere, delle istituzioni che l'hanno prodotta, e grazie a questa sua caratteristica che è quella dell'ampia diffusione, della circolazione, del passare di mano in mano, è anche uno dei più efficaci strumenti di comunicazione e di propaganda".

Le monete diventano dunque chiavi di lettura per ricostruire alcuni momenti cruciali della storia e della cultura di Roma, e sono messe in dialogo con opere d'arte antica, dipinti, sculture, codici miniati, oreficerie, installazioni contemporanee e testimonianze della cultura materiale. I tre grandi musei collaborano per la prima volta alla realizzazione di una mostra comune, come ha spiegato Alfonsina Russo, Capo Dipartimento valorizzazione del patrimonio culturale: "Questa è la nostra sfida per il futuro, è la sfida del nostro ministero e del dipartimento, cioè quella di creare una rete tra realtà museali, sia statali ma anche realtà diverse, civiche, private".

Il percorso si articola in tre sezioni cronologiche: l'età antica al Museo Nazionale Romano, il Medioevo al Parco archeologico del Colosseo, l'età moderna e contemporanea al VIVE. E le varie monete suggeriscono percorsi diversi. Federica Rinaldi, Direttrice del Museo Nazionale Romano, ha detto: "Suggeriscono un percorso che va dall'espansione di Roma verso il sud Italia, fino alla costituzione dell'Impero, fino alla caduta dell'Impero", mentre Simone Quilici, Direttore del Parco archeologico del Colosseo, ha spiegato: "All'interno del Tempio di Romolo la mostra racconta Roma nel Medioevo, dal dualismo tra gli imperatori bizantini e i Papi a Roma, fino, per chiudere l'ottava sezione, il ritorno del Papato dopo la cattività di Avignone".

"La sezione del Vittoriano è dedicato alla Roma moderna e contemporanea. - ha detto Edith Gabrielli, Direttrice del VIVE - Vittoriano e Palazzo Venezia - La mostra si articola complessivamente in 25 capitoli, 24 raccontano al visitatore una Roma passata, una Roma che non c'è più, il 25esimo invece rappresenta l'oggi".