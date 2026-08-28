Finlandia, coste in allerta per il rischio di marea nera

Kotka (Finlandia), 28 ago. (askanews) - Sulle isole del Golfo di Finlandia, a meno di cento chilometri dal confine russo, gli operai forano le scogliere e installano ancoraggi permanenti nella roccia. Serviranno ad agganciare rapidamente le barriere antinquinamento in caso di sversamento di petrolio, prima che il greggio raggiunga la costa.

Secondo la Guardia costiera finlandese, il rischio è aumentato con le petroliere della flotta ombra russa, i problemi ai sistemi di navigazione e gli attacchi ucraini con droni contro i porti petroliferi russi.

Ogni giorno nel Golfo transitano tra cinque e dieci grandi petroliere cariche di greggio. È una rotta stretta e poco profonda, usata dalle esportazioni russe nonostante le sanzioni occidentali. Nella parte orientale del Golfo saranno installati 350 punti di aggancio. In futuro il piano potrebbe estendersi lungo tutta la costa meridionale finlandese.

"Oggi, da quando i russi hanno attaccato l'Ucraina, ci sono le flotte ombra, ci sono problemi Gnss e ci sono i ghiacci marittimi che interferiscono - spiega Jukka-Pekka Lumilahti, Guardia costiera del Golfo di Finlandia - quindi il rischio è molto più alto di prima. E adesso ci sono anche i droni ucraini, con attacchi nei porti russi, nei porti petroliferi, nei porti normali. Quindi il rischio di una grande catastrofe petrolifera nel Golfo di Finlandia è molto alto in questo momento".

Ulla Rosenstrom, John Nurminen Foundation, spiega che "lo scopo del progetto è installare un sistema permanente di ancoraggi nella roccia nel Golfo di Finlandia. Ora siamo nella parte orientale del Golfo di Finlandia e qui vogliamo che questo sistema sia pronto nel caso in cui dovesse esserci uno sversamento di petrolio". "Ci sono molte specie - prosegue - animali e piante, abbastanza rare e molto specifiche di quest'area. Potrebbe anche accadere che alcune si estinguano in parte, perché se il petrolio arriva nel momento sbagliato dell'anno, quando nidificano, sarebbe terribile per alcuni uccelli marini che nidificano qui e sono piuttosto minacciati".