Finisce l'era Tim Cook in Apple, il nuovo Ceo è John Ternus

Cupertino (California), 31 ago. (askanews) - Comincia una nuova era in Apple. Dopo 15 anni Tim Cook lascia la guida dell'azienda: dal primo settembre il nuovo Ceo è John Ternus, un veterano da 25 anni in Apple, responsabile dell'ingegneria hardware.

Tim Cook aveva preso il timone nel 2011 dopo le dimissioni, per motivi di salute, di Steve Jobs, che di lì a poche settimane sarebbe morto. Un'eredità pesante da sostenere, c'era grande scetticismo nel settore sulla direzione che avrebbe preso l'azienda con la morte del suo fondatore, ritenuto un visionario, la cui creatività era considerata la principale causa del successo dei prodotti Apple.

Dopo 15 anni Cook lascia una azienda finanziariamente fortissima, le cui azioni hanno aumentato il proprio valore di oltre il 2.000% e che a luglio ha raggiunto per un breve periodo una capitalizzazione di mercato di 5 trilioni di dollari, seconda nella storia a toccare queste vette (la prima è stata Nvidia). Un'azienda che continua a dominare su device come gli smartphone, ma insegue sull'AI.

Proprio l'intelligenza artificiale sarà una delle grandi sfide dell'era Ternus, che avrà il compito di colmare il ritardo in questo campo: sarà il suo banco di prova. Secondo alcuni esperti del settore il nuovo ceo potrebbe anche dimostrarsi più aperto a nuovi prodotti, da robotica a dispositivi indossabili o per la casa.

Per Ternus subito un grande evento, il 9 settembre, quando verranno presentati i nuovi iPhone.