ULTIME NOTIZIE 12 DICEMBRE 2025

Fini ad Atreju per sentire Abu Mazen: "Unica alternativa ad Hamas"

Roma, 12 dic. (askanews) - "Abu Mazen è un uomo che va ascoltato soprattutto in questo momento storico così delicato, ho avuto il piacere di conoscerlo in passato. Già venti e più anni fa l'alternativa ad Hamas era rappresentata dall'Olp e da Abu Mazen". Lo ha detto l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini arrivando alla festa di Atreju per ascoltare l'intervento del presidente della Palestina. A chi gli ha chiesto se la soluzione per il conflitto in Medio oriente sia quella di due popoli due stati, Fini ha risposto: "É l'unica soluzione possibile, molto difficile ma è l'unica".

