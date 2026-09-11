Fine vita, a Londra manifestazioni pro e contro il disegno di legge

Londra, 11 set. (askanews) - I manifestanti, sia a favore che contro il disegno di legge britannico sul suicidio assistito, si sono radunati davanti al Parlamento, dove oggi i deputati voteranno su una proposta volta a introdurre la misura in Inghilterra e Galles. Il disegno di legge sulla legalizzazione del suicidio assistito aveva superato un voto storico alla Camera dei Comuni nel giugno 2025 per poi essere bocciato dalla Camera dei Lord.

Se approvata, la legge consentirebbe agli adulti in Inghilterra e Galles - a cui sono stati dati meno di sei mesi di vita e che sono in grado di esprimere chiaramente il proprio desiderio di morire - di optare per l'eutanasia.